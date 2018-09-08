На Тернопільщину прийшло осіннє похолодання

08/09/2018 Розмір тексту:

Дощі, грози, зниження температурних показників до десяти градусів тепла передбачають на Тернопільщині. Похолоднішає по всій території області. Однак з тепло і сонце повернеться, – запевняють метеорологи, уже у вигляді бабиного літа.

Вологі атмосферні фронти йдуть на Тернопільщину. Відтак погодні умови в регіоні суттєво зміняться. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, в області спостерігатиметься хмарна, дощова погода.

«По області і Тернополю передбачаються мінлива хмарність. По всій території регіону можливі дощі, місцями грози, пориви вітру. Температура повітря: вночі 9 – 14 градусів тепла, вдень 16 – 22 градуси вище нуля. Можливі різкі перепади температурних показників», – повідомляє метеоролог Оксана Озимків.

За попередніми прогнозами метеорологів, осіннє похолодання триватиме недовго. В регіоні очікують прихід антициклону. Відтак тепла і сонячна погода повернеться 12-13-го вересня. Бабине літо ще довго тішитиме жителів Тернопільщини.

Софія Романська