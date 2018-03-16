На Тернопільщину приїхав Комітет Верховної Ради України з питань бюджету. ФОТО
16/03/2018 0
Розмір тексту:
Наразі представники Комітету спільно з очільниками області Степаном Барною та Віктором Овчаруком, а також з нардепами від Тернопільщини перебувають на підприємстві СЕ “Борднетце – Україна”, що у Байківцях Тернопільського району.
Тут вони ознайомлюються з діяльністю та потужностями підприємства, яке спеціалізується на виробництві електричного та електронного устаткування для автотранспортних засобів.
Підприємство стало системним розробником і постачальником продукції для моделей Фольксваген та Ауді.
Додамо, що на заводі в Байківцях працевлаштовано близько 2,8 тис. осіб. Середня заробітна плата складає майже 10 тис. грн. Таке ж підприємство працює у Чорткові, де працюють тисячу осіб.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...