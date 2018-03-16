На Тернопільщину приїхав Комітет Верховної Ради України з питань бюджету. ФОТО

16/03/2018 Розмір тексту:

Наразі представники Комітету спільно з очільниками області Степаном Барною та Віктором Овчаруком, а також з нардепами від Тернопільщини перебувають на підприємстві СЕ “Борднетце – Україна”, що у Байківцях Тернопільського району.

Тут вони ознайомлюються з діяльністю та потужностями підприємства, яке спеціалізується на виробництві електричного та електронного устаткування для автотранспортних засобів.

Підприємство стало системним розробником і постачальником продукції для моделей Фольксваген та Ауді.

Додамо, що на заводі в Байківцях працевлаштовано близько 2,8 тис. осіб. Середня заробітна плата складає майже 10 тис. грн. Таке ж підприємство працює у Чорткові, де працюють тисячу осіб.