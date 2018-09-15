На Тернопільщину прибули пакунки малюка. Їх передадуть новонародженим. ФОТО

15/09/2018 Розмір тексту:

247 пакунків малюка передадуть новонародженим малюкам Тернопільщини. Сьогодні, 14 вересня, голова ОДА Степан Барна вручив їх головам райдержадміністрацій. А вони у свою чергу відвідають кожну родину, у якій народилися дітки.

Меморандум про реалізацію програми підтримки народжуваності дітей в Європі і світі підписали в рамках угоди про співпрацю між Кабінетом міністрів України та дитячим фондом ООН. Це, як наголосив очільник області, цікавий проект, який дає можливість підтримати кожну родину, де є новонароджені дітки.

“Держава виділяє по народженню кожної дитини 41 тис. грн. впродовж трьох років із першою матеріальною допомогою в сумі 10 тис. грн. Сьогодні ми маємо можливість збільшити цю допомогу у вигляді пакунка для дитини”, – підкреслив Степан Барна.

Він також уточнив, що проект мав стартувати з 1 вересня, але дещо відбулася затримка. “На сьогоднішній момент в області народилися 247 малюків і наше завдання доставити ці пакунки для кожної дитини”, – акцентував Степан Барна.

До кінця року, додамо, має народитися понад 3 тисячі діток. На даному етапі угода укладена між обласною державною адміністрацією та Кабінетом міністрів України на суму 15 млн. грн.