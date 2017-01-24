На Тернопільщину повертаються сильні морози

24/01/2017 0
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Від середини тижня на Тернопільщині суттєво похолодає. Сильні морози передбачають по всій території західного регіону. Холоднеча протримається до кінця січня.

Істотне похолодання охопить майже всі області, – кажуть метеорологи. На Україну насувається морозяний циклон з півночі. В окремих населених пунктах можливо до двадцяти градусів морозу. За словами метеорологів Укргідрометеоцентру, вплив північного циклону Західний регіон відчуватиме по-особливому.

«До істотного похолодання слід бути готовим вже зі середини тижня. Мінусова температура спостерігатиметься не лише в нічну пору доби, а й вдень. Передбачається не менше десяти градусів морозу, а місцями 15 – 18 градусів нижче нуля. Морозний циклон прийде з північного сходу, пошириться по всій території України. Зумовлюватиме погоду циклон до кінця тижня. Цими днями опадів не передбачається. Однак можливі пориви північно-східного вітру».

За попередніми прогнозами метеорологів, початок лютого буде прохолодним. Однак загалом на останній місяць зими сильних морозів і великих снігопадів не передбачають.

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