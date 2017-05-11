На Тернопільщину повертається тепло

11/05/2017 Розмір тексту:

Тепла і сонячна погода повертається до західного регіону. За прогнозами метеорологів, найближчими днями спостерігатиметься тенденція до підвищення температури повітря. Проте можливі дощі, місцями грози і незначні пориви південно-західного вітру.

Найближчими днями погодні умови у західному регіоні зумовлюватимуть теплі атмосферні фронти. Відтак в регіоні очікують потепління. За прогнозами Укргідрометеоцентру, друга декада травня буде відносно теплою з дощами, а третя – спекотною. Такі погодні перепади пов’язані з глобальним потеплінням, – пояснюють метеорологи.

«На заході поступово теплішатиме. На зміну вологій і прохолодній погоді прийде тепло і сонце. Суттєво підвищиться температура повітря. Вдень передбачається 14 – 18 градусів тепла; вночі 8 – 10 тепла. До кінця тижня в регіоні буде значно тепліше. Однак не обійдеться без дощів, також можливі пориви вітру».

Метеорологи попереджають: місцями в регіоні можливі досить сильні опади у вигляді злив.

Софія Романська