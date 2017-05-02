На Тернопільщину повертається тепло

02/05/2017 Розмір тексту:

Тепла і сонячна погода повертається до західного регіону. За прогнозами метеорологів, найближчими днями передбачається до двадцяти градусів тепла. Також обійдеться без опадів, проте можливі незначні пориви південно-західного вітру.

Найближчими днями погодні умови у західному регіоні зумовлюватимуть теплі атмосферні фронти. Відтак в регіоні очікують різке потепління. За прогнозами Укргідрометеоцентру, початок травня буде досить теплим, а от його завершення прохолодним. Такі погодні перепади пов’язані з глобальним потеплінням, – пояснюють метеорологи.

«На заході передбачаються зміни погодних умов. На зміну вологій і прохолодній погоді прийде тепло і сонце. Суттєво підвищиться температура повітря. Вдень передбачається 18 – 20 градусів тепла; вночі 12 – 14 тепла. Також обійдеться без опадів. А загалом в регіоні встановиться до кінця тижня тепла і сонячна погода».

За словами метеорологів, на початку травня передбачаються досить високі температурні показники, проте не обійдеться без опадів. Місцями можливі сильні дощі та грози.

Софія Романська