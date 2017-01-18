На Тернопільщину насуваються сильні морози

18/01/2017 Розмір тексту:

Холодну погоду передбачають метеорологи на Тернопільщині найближчими днями. Температура повітря опускатиметься нижче десяти градусів морозу. Місцями можливі невеликі опади у вигляді снігу.

Морозяно, вітряно, похмуро – такі погодні умови передбачають на Тернопільщині найближчими днями. Жителям краю радять тепло одягатися, оскільки буде холодно. Вдень передбачають до десяти градусів морозу, вночі ще холодніше. За прогнозами Укргідрометеоцентру, тенденція до похолодання продовжуватиметься.

«У західному регіоні передбачається морозяна погода. Вночі 10 – 12 градусів морозу, вдень 5 – 8 градусів нижче нуля. Вітер північно-східний 7 – 8 метрів за секунду, місцями пориви вітру. По всій території регіону буде хмарно з незначними проясненнями в обідню пору. Місцями можливий невеликий сніг, а в більшій частині регіону опадів не передбачається».

За словами метеорологів, кінець січня буде традиційно холодним. Зима радуватиме і снігом, і морозом.