На Тернопільщину насуваються морози

26/10/2017 Розмір тексту:

Тенденцію щодо зниження температури повітря передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. По всій території регіону можливі нічні заморозки. Вночі та вранці спостерігатиметься туман, подекуди дощитиме.

Найближчими днями погодні умови на Тернопільщині формуватимуться під впливом антициклону. Відтак в регіоні спостерігатиметься частково морозяна погода, мінусові показники передбачають в нічну пору. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, на Тернопільщині можливий сильний вітер і туман.

«Через територію Тернопільщини пройдуть сильні атмосферні фронти тому подекуди дощитиме. Також коливатимуться атмосферні показники, залежно від типу атмосферного фронту. Спостерігатимуться такі температурні показники: вночі від трьох градусів тепла до двох морозу, вдень – від чотирьох до тринадцяти градусів вище нуля. Такі показники близькі до кліматичної норми. Вітер сягатиме 7 – 12-ти метрів за секунду».

Метеорологи додають, що можливі різкі перепади температури повітря, а також високою залишається ймовірність опадів.

Софія Романська