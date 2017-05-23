На Тернопільщину насуваються холодні дощі

23/05/2017 Розмір тексту:

Зміни погодних умов передбачають на Тернопільщині. В регіоні дещо знизиться температура повітря, а також можливі опади у вигляді дощів, місцями грози та зливи.

Теплу і сонячну погоду замінять дощі і хмарність. Опади можливі до кінця тижня. За пронозами Укргідрометеоцентру, дощі охоплять майже весь західний регіон.

«Передбачається хмарна погода, місцями з проясненнями. Також можливі пориви південно-західного вітру. Місцями в регіоні передбачаються шквали та грози. Температура повітря: вночі 11 – 16 градусів тепла, вдень 18 – 22 градуси вище нуля. Майже по всій території західного регіону передбачаються опади, місцями сильні дощі, грози».

За словами метеорологів, дощова погода можлива до кінця місяця. Також жителів краю попереджають про різкі перепади температурних показників, які можуть негативно впливати на самопочуття метеозалежних людей.

Софія Романська