На Тернопільщину насуваються дощі та холоднеча

03/10/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщину насувається потужний антициклон. Упродовж доби в регіоні передбачають дощі та зниження температури повітря. За словами метеорологів, дощова погода протримається в області до кінця тижня.

Найближчими днями погодні умови на Тернопільщині зумовлюватиме потужний антициклон. Відтак в регіоні передбачають зниження температури повітря, а також затяжні опади. За прогнозами Укргідрометеоцентру, прохолодна і дощова погода затримається на кілька діб.

«З четвертого жовтня на Тернопільщині передбачається дощова і хмарна погода. Температура повітря: вночі 7 – 9 градусів тепла, вдень 11 – 13 градусів вище нуля. Часом ще нижчі температурні показники. Дощі охоплять майже весь регіон. Подекуди передбачають затяжні опади. Вітер змінних напрямків, часом пориви вітру».

За попередніми прогнозами, тепло повернеться наступного тижня. Метеорологи запевняють: попереду ще чимало теплих днів.

Софія Романська