На Тернопільщину насувається зима
Суттєве похолодання передбачають метеорологи цими вихідними на Тернопільщині. Температура повітря знизиться до мінусової. А також не обійдеться і без опадів: по всій території регіону передбачають дощі з мокрим снігом.
Хмарність, погіршення видимості, опади у вигляді дощів та мокрого снігу, – такі погодні умови передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. Регіон перебуватиме під впливом вологих атмосферних фронтів. Відтак холоднеча охопить всю область. За прогнозами Укргідрометеоцентру: упродовж тижня спостерігатиметься холодна погода.
«На Тернопільщині передбачається хмарність. Можливі опади: дощ, мокрий сніг. Вночі передбачаються заморозки: місцями до двох градусів морозу. Вдень температура повітря підвищуватиметься до семи градусів тепла. В результаті хмарної погоди погіршуватимуться видимість на автошляхах».
Метеорологи просять водіїв і пішоходів бути обережними на дорогах. Оскільки передбачається погана видимість, а також внаслідок заморозків можлива незначна ожеледиця.
Софія Романська
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