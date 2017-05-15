На Тернопільщину нарешті повертається тепло

15/05/2017 Розмір тексту:

Щодо цього тижня у тернопільських метеорологів більш оптимістичні прогнози. На Тернопільщині передбачають потепління. Температура повітря підвищуватиметься до вісімнадцяти градусів вище нуля.

Мінлива хмарність, місцями опади, підвищення температури повітря – такі погодні умови передбачають метеорологи найближчими днями. За прогнозами Укргідрометеоцентру, в регіоні спостерігатиметься незначне потепління, але не обійдеться без дощів, а також можливі перепади температурних показників.

«У західному регіоні буде спостерігатися незначна тенденція до підвищення температури повітря. Вдень передбачається: 16 – 18 градусів тепла; вночі 10 – 12 градусів вище нуля. Місцями в регіоні передбачаються опади у вигляді дощів, також можливі грози, град. Вітер північно-східний 5 – 10 метрів за секунду, місцями пориви вітру».

За попередніми прогнозами метеорологів, справжнього літнього тепла ще чекати рано. Найближчими днями погода характеризуватиметься мінливістю.

Софія Романська