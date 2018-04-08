На Тернопільщину на свята приїхали півтори сотні дітей з Донеччини. ФОТО

08/04/2018 Розмір тексту:

Традиційно, третій рік поспіль, на Тернопільщину приїжджають діти зі Сходу України, щоб відсвяткувати разом не лише Великдень, а й Різдво. У рамках культурного обміну «Схід та Захід разом» сьогодні, 6 квітня, у Тернопіль прибули 150 школярів з Донеччини.

За словами начальника відділу сім’ї та молоді Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Чорного, діти проводитимуть великодні свята, ознайомлюватимуться з місцевими традиціями та особливостями краю до 10 квітня. Перебуватимуть школярі у шести районах області: Лановецькому, Збаразькому, Зборівському, Шумському, Кременецькому і Тернопільському.

«Для дітей передбачена цікава і різноманітна розважальна програма не лише у районах області, де проживатимуть, а й у Тернополі. Спеціально для них проведуть майстер-клас з писанкарства, ознайомлять з місцевими традиціями і звичаями, а також влаштують цікаві екскурсії. 9 квітня для наших гостей запланована культурна програма у Тернополі», – зазначив Ігор Чорний.