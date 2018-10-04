На Тернопільщину йде сильне похолодання

04/10/2018 Розмір тексту:

Штормове попередження оголосили по всій території західного регіону. На Тернопільщині очікується сильний вітер 15-20 метрів за секунду, також спостерігатиметься тенденція до похолодання. Ближче до п’ятниці метеорологи передбачають зниження температури повітря до нуля.

Різкі погодні перепади можливі на Тернопільщині упродовж доби, – попереджають метеорологи. Дошкулятиме жителям краю сильний вітер 15 – 20 метрів за секунду. Також по всій території регіону спостерігатиметься хмарна погода з високою ймовірністю дощів.

«По області та у Тернополі буде хмарно з проясненнями. Вітер змінних напрямків 7 – 12 метрів за секунду, часом пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Через вплив вологих атмосферних фронтів місцями по області дощитиме. Опади будуть короткочасними. Температура повітря: вночі 5 – 8, вдень 9 – 14 градусів тепла. Можливі різкі перепади температурних показників», – повідомляє метеоролог Наталія Діденко.

Метеорологи попереджають: вкінці тижня жителів краю чекає похолодання. Однак за попередніми прогнозами, жовтень ще порадує краян осіннім теплом.

Софія Романська