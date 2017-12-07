На Тернопільщину йде потепління

07/12/2017 Розмір тексту:

Тенденцію щодо підвищення температури повітря передбачають метеорологи на Тернопільщині. До кінця тижня стовпчики термометра підвищаться до восьми градусів тепла. Також місцями по області передають дощову погоду.

Мінлива хмарність, плюсова температура повітря, ймовірність дощів – такі погодні умови передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, до середини грудня регіон перебуватиме під впливом вологих атмосферних фронтів. Відтак на Тернопільщині передбачають часті дощі та плюсову температуру повітря.

«У західних областях передбачається плюсова температура повітря. Вночі: від нуля до двох градусів тепла; вдень: чотири – шість градусів тепла. На вихідних стовпчики термометра можуть підвищитися до восьми градусів тепла. Вітер змінних напрямків 7 – 12 метрів за секунду, часом пориви вітру».

За попередніми прогнозами метеорологів, справжньої зимової погоди варто чекати ближче до кінця грудня. Проте чи буде сніг і мороз на Новий рік, метеорологи поки що прогнозувати не беруться.

Софія Романська