На Тернопільщину йде потепління

23/04/2017 Розмір тексту:

Довгоочікуване тепло передбачають метеорологи на Тернопільщині. З наступного тижня температура повітря в регіоні поступово підвищуватиметься, опади припиняться, а на зміну хмарності вигляне сонечко.

Вже через добу у західному регіоні потеплішає, – кажуть метеорологи. За прогнозами Укргідрометеоцентру, зберігатиметься стрімка тенденція до підвищення температури повітря. В останні дні квітня можливо більше двадцяти градусів тепла.

«Найближчої доби у західному регіоні трохи дощитиме, проте з початку тижня передбачається потепління. Поки що нічні температурні показники коливатимуться від незначного мінуса до незначного плюса, проте вже з понеділка буде значно тепліше, місцями передбачається 16 – 18 градусів тепла вдень. Тенденція до підвищення температури повітря зберігатиметься упродовж тижня. Подекуди можливі опади у вигляді невеликих дощів. Також у більшій частині регіону встановиться ясна погода».

За словами метеорологів, погода на заході і далі може дивувати мінливістю.

Софія Романська