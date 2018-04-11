На Тернопільщину йде похолодання

11/04/2018 Розмір тексту:

Незначне похолодання передбачають на Тернопільщині цими днями. Середньодобові температурні показники знизяться на кілька градусів, місцями в регіоні можливі невеликі дощі. Проте через кілька днів лагідне весняне тепло знову повернеться.

Мінлива хмарність, коливання температурних показників від десяти до шістнадцяти градусів тепла, ймовірність невеликих дощів, – такі погодні умови передбачають цими днями на Тернопільщині. За словами метеорологів, дощі спостерігатимуться переважно в нічну пору. Проте в результаті опадів дещо знизиться середньодобова температура повітря.

«Погодні умови на Тернопільщині цими днями дещо перевищували норму за температурними показниками. Проте упродовж наступної доби передбачається часткове зниження температурних показників. вночі спостерігатиметься 8 – 10 градусів тепла; вдень 14 – 16 градусів вище нуля. Вітер південно-східний 5 – 10 метрів за секунду, часом незначні пориви вітру. У нічну пору можливі невеликі дощі. Опади спостерігатимуться по всій території західного регіону», – повідомляє Укргідрометеоцентр.

Щодо попередніх прогнозів метеорологів, то погода і далі тішитиме жителів краю теплом і сонцем.