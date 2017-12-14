На Тернопільщину йде похолодання

14/12/2017 0
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Зима знову згадала про свої права. На Тернопільщину йде похолодання. Суттєве зниження температурних показників передбачають у регіоні вже найближчими днями, а також можливі опади у вигляді мокрого снігу.

Мінлива хмарність, коливання температурних показників від незначного мінуса до незначного плюса, опади у вигляді дощу та мокрого снігу, ожеледиця – такі погодні умови передбачають цими днями на Тернопільщині. За пронозами Укргідрометеоцентру, у другій половині грудня Тернопільська область перебуватиме під впливом вологих атмосферних фронтів. Відтак жителям краю радять чекати опадів у вигляді дощу та мокрого снігу.

«У Західній Україні дещо знижуватимуться температурні показники. Вдень передбачається від нуля до п’яти градусів тепла, вночі: від незначного мінуса до незначного плюса. Вітер змінних напрямків 5 – 10 метрів за секунду, часом пориви вітру. Високою залишатиметься ймовірність опадів. Найчастіше спостерігатимуться дощі з мокрим снігом. А в результаті коливання температурних показників – на дорогах утворюватиметься ожеледиця».

Метеорологи попереджають водіїв і пішоходів про ускладнення ситуації на автошляхах. Причина – коливання температурних показників та утворення ожеледиці.

Софія Романська

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