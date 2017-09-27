На Тернопільщину йде похолодання

27/09/2017 Розмір тексту:

Зниження температури повітря передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. Місцями в регіоні можливі нічні заморозки. Відтак жителям краю радять витягувати теплі речі.

Тенденція щодо зниження температурних показників охопить майже весь західний регіон. Проте обійдеться без опадів. У Тернополі та по області спостерігатиметься мінлива хмарність з проясненнями. За прогнозами Укргідрометеоцентру, прохолодна погода спостерігатиметься до кінця тижня і упродовж вихідних.

«На Тернопільщині передбачається мінлива хмарність, часом з проясненнями. Вночі та вранці можливий незначний туман і погіршення видимості. Температура повітря: вночі 0 – 4 градуси тепла, часом заморозки. Вдень 14 – 16 градусів вище нуля. Вітер змінних напрямків, часом пориви вітру. Без опадів».

За попередніми прогнозами метеорологів, теплі дні передбачають у жовтні, а поки жителям краю радять тепло одягатися і берегти здоров’я.

Софія Романська