На Тернопільщину йде довгоочікуване тепло
Підвищення температурних показників передбачають на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, упродовж доби в регіоні спостерігатиметься досить мінлива погода з різкими перепадами від мінусової до плюсової температури повітря.
Мінлива хмарність з проясненнями, вітер змінних напрямків, коливання температури повітря від незначного мінуса до незначного плюса, на дорогах утворюватиметься ожеледиця, – такі погодні умови передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. За словами метеорологів обласного гідрометеоцентру, в регіоні поступово встановлюватиметься тепла погода.
«До кінця тижня в регіоні поступово теплішатиме. Хоча вночі спостерігатимуться мінусові температурні показники. Вдень температура повітря коливатиметься від незначного мінуса до незначного плюса. Вночі стовпчики термометра знижуватимуться до десяти градусів морозу. Вітер змінних напрямків 5 – 10 метрів за секунду, часом пориви вітру».
За попередніми прогнозами метеорологів, більш тепла і сонячна погода спостерігатиметься наступного тижня. Однак погоднім умовам регіону буде характерна мінливість та різкі перепади температурних показників.
Софія Романська
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