На Тернопільщину йде бабине літо
Потепління передбачають на Тернопільщині. За словами метеорологів, до регіону наближається антициклон, відтак вже цими днями обіцяють прихід бабиного літа.
Тенденція до підвищення температурних показників спостерігатиметься по всій території західного регіону, – кажуть метеорологи. Відтак упродовж доби на Тернопільщині потеплішає. У народі це називають бабиним літом.
«На початку першої декади вересня на Тернопільщині передбачається мінлива хмарність з проясненнями. Місцями можливі короткочасні дощі та пориви вітру. Температура повітря: вночі 9 – 14 градусів тепла, вдень 16 – 22 градуси вище нуля. Можливі різкі перепади температурних показників. Вже з дванадцятого вересня чекаємо потепління. Температурні показники підвищаться, а також спостерігатиметься більш сонячна погода», – розповідає метеоролог Оксана Озимків.
За попередніми прогнозами метеорологів, цьогорічний вересень буде теплішим від норми.
Софія Романська
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