На Тернопільщину йде бабине літо

11/09/2018 Розмір тексту:

Потепління передбачають на Тернопільщині. За словами метеорологів, до регіону наближається антициклон, відтак вже цими днями обіцяють прихід бабиного літа.

Тенденція до підвищення температурних показників спостерігатиметься по всій території західного регіону, – кажуть метеорологи. Відтак упродовж доби на Тернопільщині потеплішає. У народі це називають бабиним літом.

«На початку першої декади вересня на Тернопільщині передбачається мінлива хмарність з проясненнями. Місцями можливі короткочасні дощі та пориви вітру. Температура повітря: вночі 9 – 14 градусів тепла, вдень 16 – 22 градуси вище нуля. Можливі різкі перепади температурних показників. Вже з дванадцятого вересня чекаємо потепління. Температурні показники підвищаться, а також спостерігатиметься більш сонячна погода», – розповідає метеоролог Оксана Озимків.

За попередніми прогнозами метеорологів, цьогорічний вересень буде теплішим від норми.

Софія Романська