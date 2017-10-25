На Тернопільщину ідуть морози. ВІДЕО

25/10/2017 Розмір тексту:

Найближчі дві доби погодні умови в області, в основному, формуватимуться під впливом антициклону.

Відтак, істотних опадів синоптики не очікують. Вночі та вранці туман. Вітер сягатиме 7-12 метрів за секунду, повідомляє ІНТБ.

Температурні показники 25-го коливатимуться вночі від 2 морозу до 3 тепла. Денні від 8 до 13 градусів вище нуля.

26-го жовтня нічні температури становитимуть 2-7 градусів тепла, денні 9-14.