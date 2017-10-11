На Тернопільщину іде бабине літо

11/10/2017 Розмір тексту:

Теплі осінні дні ще попереду, – кажуть метеорологи. З наступного тижня передбачають значне потепління. Температура повітря підвищуватиметься до двадцяти градусів тепла. А поки що радять кутатися у теплий одяг, оскільки цього тижня зберігатиметься досить прохолодна і дощова погода.

Мінлива хмарність, короткочасні дощі та низькі температурні показники, – такі погодні умови передбачають метеорологи упродовж цього тижня на Тернопільщині. Більш теплу і сонячну погоду рядять чекати з другої половини жовтня. За прогнозами Укргідрометеоцентру, потеплішає на Тернопільщині вже з вихідних.

«До вихідних у Тернопільській області спостерігатиметься мінлива хмарність з незначними проясненнями. Температура повітря: вночі 5 – 7 градусів тепла, вдень 12 – 14 градусів тепла. Такі температурні показники зберігатимуться до кінця тижня. Також по всій території регіону можливі дощі, переважно спостерігатимуться короткочасні опади. Вітер південно-західний 7 – 12 метрів за секунду, часом пориви вітру. Вже з вихідних регіон перейде під вплив теплих атмосферних фронтів, і наступного тижня ми очікуємо потепління».

Через обіцяне потепління опалювальний сезон на Тернопільщині можуть дещо відтермінувати.

Софія Романська