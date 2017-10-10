На Тернопільщині звільнили чоловіка, якого тримали у рабстві

10/10/2017 Розмір тексту:

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини інкримінують правоохоронці Кременеччини жителю Закарпатської області. Спочатку підозрюваний використовував свого знайомого, як працівника на господарстві, а потім зв’язав та перевіз його з Рівненської області в Тернопільську.

За словами начальника Кременецького слідчого відділу Максима Щура, причиною непорозумінь між двома закарпатцями виявилися фінансові питання. Свого часу один з них позичив іншому велику суму грошей.

Проте повернення боргу не дочекався і запропонував позичальнику відпрацювати дану суму у нього на господарстві на території Рівненської області. Останній погодився і впродовж кількох місяців працював на свого земляка. Згодом боржник заявив, що припиняє роботу, оскільки вважає, що борг відробив сповна.

З цим не погодився “роботодавець” і закрив закарпатця спочатку у власному погребі, де періодично його бив, а згодом, зв’язавши йому руки та ноги пластиковими хомутами, посадив у Mercedes Vito та привіз на Кременеччину, в будинок свого знайомого.

“Ув’язненого” незнайомого чоловіка помітили сусіди. Вони й викликали поліцію. Потерпілого доправили в травматологічне відділення лікарні. У нього медики констатували рвану рану лобної ділянки голови, забої м’яких тканин обличчя, рук, грудної клітки та перелом пальця на руці.

Підозрюваний у скоєному зізнався, але давати будь-які пояснення відмовляється. Наразі вирішується питання про оголошення мешканцю Закарпатської області підозри та обрання міри запобіжного засобу, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.