На Тернопільщині звільнено директора, який засидівся на керівній посаді

15/12/2017 Розмір тексту:

Правління публічного акціонерного товариства «Національне суспільне телерадіокомпанія України» увільнило Романа Зайця від виконання обов’язків керівника філії НСТУ «Тернопільська регіональна дирекція».

Відповідно до рішення правління, обов’язки керівника філії з 11 грудня буде виконувати директор департаменту регіонального розвитку Тетяна Колісниченко. Раніше вона займала посаду виконавчого директора Хмельницької філії НСТУ «Поділля-центр». Окрім цього, вона має досвід роботи у ЗМІ, працювала кореспондентом, завідуючою відділом у хмельницькій комунальній газеті «Проскурів», а також кореспондентом, заступником редактора обласної газети «Подільський кур’єр».

Як стало відомо з неофіційних джерел, це призначення тимчасове – до завершення нових конкурсів на посади менеджера і продюсера регіональної дирекції. Нагадаємо, що на першому етапі конкурсу київське журі “зарубало” всіх претендентів.

Рішення про тимчасове призначення Колісниченко компромісне. Ця пані займає високу посаду в структурі НСТУ, і, кажуть, не має наміру переїжджати надовго до Тернополя. Однак воно прийняте для того, щоб колектив міг сміливо «попрощатися» зі спадщиною багаторічного директора ТТБ Романа Зайця. У часи його правління канал укріпився у статусі “ручного” для очільників владного “білого дому” (свого часу злі язики його називали “хоптян-тв”) та завдяки ретроградності керівництва відстав у розвитку технологій, як мінімум, на одне покоління.