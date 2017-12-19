На Тернопільщині звільнено директора, який засидівся на керівній посаді
Правління публічного акціонерного товариства «Національне суспільне телерадіокомпанія України» увільнило Романа Зайця від виконання обов’язків керівника філії НСТУ «Тернопільська регіональна дирекція».
Відповідно до рішення правління, обов’язки керівника філії з 11 грудня буде виконувати директор департаменту регіонального розвитку Тетяна Колісниченко. Раніше вона займала посаду виконавчого директора Хмельницької філії НСТУ «Поділля-центр». Окрім цього, вона має досвід роботи у ЗМІ, працювала кореспондентом, завідуючою відділом у хмельницькій комунальній газеті «Проскурів», а також кореспондентом, заступником редактора обласної газети «Подільський кур’єр».
Як стало відомо з неофіційних джерел, це призначення тимчасове – до завершення нових конкурсів на посади менеджера і продюсера регіональної дирекції. Нагадаємо, що на першому етапі конкурсу київське журі “зарубало” всіх претендентів.
Рішення про тимчасове призначення Колісниченко компромісне. Ця пані займає високу посаду в структурі НСТУ, і, кажуть, не має наміру переїжджати надовго до Тернополя. Однак воно прийняте для того, щоб колектив міг сміливо «попрощатися» зі спадщиною багаторічного директора ТТБ Романа Зайця. У часи його правління канал укріпився у статусі “ручного” для очільників владного “білого дому” (свого часу злі язики його називали “хоптян-тв”) та завдяки ретроградності керівництва відстав у розвитку технологій, як мінімум, на одне покоління.
Коментарі (2)
Лариса19/12/2017
Дівки і кобіти нарешті позбудуться засмальцованого кавалєра
Мойша15/12/2017
Шановні “коллєги”. Яким би не був Ромако Заяць,не файно ганити своїх, тим паче дипломованих журналістів. Ще не відомо, під кого ляже, або вже лягла хмельницька кобіта. На жаль, проблема сьогодні не стільки в кадрах, як в бажанні мішігіного керівництва НСТУ розвалити найбільші творчі колективи в регіонах. Місцеві телевізії ще хтось дивиться, а в кого вистачить терпіння переглянути хоч ону передачу Першого чи телеканалу “Культура”? Це при тому, що місячна зарплата грузина в кілька разів перевищує місячний фонд зарплати будь-якої місцевої газети.
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