На Тернопільщині звела рахунки з життям самотня старенька

22/12/2016 Розмір тексту:

Уже мертвою пенсіонерку знайшов племінник. Він і повідомив про факт самогубства поліцейських.

Як з’ясувалося, старенька неодноразово говорила про те, що не хоче жити. Нещодавно пенсіонерка похоронила чоловіка, а дітей у подружжя не було.

Сьогодні вранці племінник, як завжди, прийшов на обійстя пенсіонерки і приніс молоко. Та нікого не застав. Зайшовши до комори, побачив бабусю в зашморгу.

Повідомлення про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 115 ККУ з додатковою відміткою «самогубство».