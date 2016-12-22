На Тернопільщині звела рахунки з життям самотня старенька

22/12/2016 0
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Уже мертвою пенсіонерку знайшов племінник. Він і повідомив про факт самогубства поліцейських.

Як з’ясувалося, старенька неодноразово говорила про те, що не хоче жити. Нещодавно пенсіонерка похоронила чоловіка, а дітей у подружжя не було.

Сьогодні вранці племінник, як завжди, прийшов на обійстя пенсіонерки і приніс молоко. Та нікого не застав. Зайшовши до комори, побачив бабусю в зашморгу.

Повідомлення про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 115 ККУ з додатковою відміткою «самогубство».

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