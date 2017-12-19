На Тернопільщині зупинили фуру із “нелегальними” велосипедами

18/12/2017 Розмір тексту:

У неділю, 17 грудня, на посту Зборів патрульні зупинили автомобіль MAN у якого в темну пору доби не горила права фара.

Патрульні перевірили документи у водія. При спілкуванні з інспекторами 28-річний водій помітно нервував. Патрульні провели поверхневу перевірку автомобіля. Під час якої виявили декілька велосипедів, автозапчастини від різних транспортних засобів і електроприлади. Пояснити походження даного вантажу водій не зміг. Відповідних документів на нього також не мав.