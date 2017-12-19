На Тернопільщині зупинили фуру із “нелегальними” велосипедами

18/12/2017 1
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У неділю, 17 грудня, на посту Зборів патрульні зупинили автомобіль MAN у якого в темну пору доби не горила права фара.

Патрульні перевірили документи у водія. При спілкуванні з інспекторами 28-річний водій помітно нервував. Патрульні провели поверхневу перевірку автомобіля. Під час якої виявили декілька велосипедів, автозапчастини від різних транспортних засобів і електроприлади. Пояснити походження даного вантажу водій не зміг. Відповідних документів на нього також не мав.

Даний автомобіль та водія охоронці порядку передали слідчому Зборівського відділку поліції, для з’ясування всіх обставин, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

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Коментарі (1)

remі

18/12/2017

думаю поліції мало би бути соромно таке писати

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