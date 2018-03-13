На Тернопільщині зупинили автомобіль з нелегальною деревиною

13/03/2018 0
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На трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече патрульні зупинили вантажівку Iveco Magirus, яка порушила правил дорожнього руху.

У водія не було дорожньо-транспортної накладної, а на колодах відсутнє відповідне маркування, повідомляють у патрульній поліції.

Патрульні транспортний засіб затримали, на місце викликали слідчо-оперативну групу. На водія винесли постанову за ст. 132-1 КУпАП ( порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів та правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів).

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