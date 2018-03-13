На Тернопільщині зупинили автомобіль з нелегальною деревиною

13/03/2018 Розмір тексту:

На трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече патрульні зупинили вантажівку Iveco Magirus, яка порушила правил дорожнього руху.

У водія не було дорожньо-транспортної накладної, а на колодах відсутнє відповідне маркування, повідомляють у патрульній поліції.