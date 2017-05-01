На Тернопільщині “зникло” понад 7 тисяч підприємців

01/05/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині нині налічується понад 56,6 тисячі платників.

Про це повідомили у Відділі організації роботи Головного управління Державної фіскальної служби (ГУ ДФС) в області, передає Терен.

– На обліку в органах ДФС області станом на початку квітня перебували 56 тис. 602 основних платники податків, – уточнюють у податковій. – Серед них – 21 тис. 700 юридичних осіб і 34 тис. 902 фізичних осіб-підприємців.

Причому, порівняно із відповідним періодом минулого року, кількість юросіб зросла на 813, або на 3,6%, а кількість фізосіб-підприємців зменшилася на 7 тис. 308, або на 17,3%.

– У Державному реєстрі фізосіб-платників податків наразі обліковані 1 млн 82 тис. 165 фізичних осіб, – констатують фахівці. – Серед них: 3 тис. 450 – іноземців і 4 тис. 787 тих, хто відмовився від реєстраційного номера облікової картки платника податку.

До слова, із початку цього року зареєструвалися понад 4,1 тис. фізосіб і 56 іноземців.