На Тернопільщині зникла 18-річна дівчина

04/04/2018 0
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Правоохоронці Гусятинського відділення поліції розшукують жительку Гримайлова Романишин Роксолану Миколаївну, 2000 року народження.

3 квітня до працівників поліції звернулась місцева мешканка. Жінка повідомила, що 31 березня її донька поїхала з дому на навчання в Скалат, але додому так і не повернулась.

Прикмети зниклої: ріст 170-175 см, худорлявої статури, волосся пряме, каштанове.

Була одягнена в сині джинси, коричневу куртку, білі кросівки.

Усіх, хто бачив зниклу або володіє інформацією про її можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Гусятині (03543) 2-12-45, (068)-327-79-77 або на лінію «102».

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