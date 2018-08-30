На Тернопільщині зник вихованець будинку-інтернату

30/08/2018 Розмір тексту:

Правоохоронці Борщівського відділення поліції розшукують уродженця Кременеччини, Гержика Михайла Володимировича, 1969 року народження.

29 серпня на лінію «102» надійшло повідомлення від директора Мельниці-Подільської будинку-інтернату. Жінка розповіла, що того ж дня близько 14 години, вихованець даного закладу самовільно покинув територію. Його місцезнаходження невідоме.

Прикмети зниклого: ріст 150-155 см, худорлявої тілобудови, овальне лице, темне коротке волосся, лобове облисіння, обличчя смугле. Розмовляє українською мовою з вживанням русизмів.

Був одягнутий в оранжеву сорочку на довгий рукав, коричневої вельветові штани та чорні гумові шльопанці.

Зниклий хворіє психічними розлади та розумовою відсталістю.

Усіх, хто бачив зниклого або володіє будь-якою інформацією про його можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Борщові (03541) 2-12-45 або на лінію «102», повідомляють у поліції.