На Тернопільщині зник військовий, який охороняв стратегічний об’єкт

16/04/2018 Розмір тексту:

Правоохоронці Заліщицького відділення поліції розшукують жителя села Добрівляни Заліщицького району Стельмащука Миколу Івановичу, 1977 року народження.

В ніч з 14 на 15 квітня чоловік залишив пост під час несення служби по охороні стратегічного об’єкта, а саме залізно-дорожнього моста, що у райцентрі. На даний час його місце перебування невідоме.

Прикмети зниклого: ріст 165-170 см, середньої статури, обличчя овальне, ніс прямий, волосся темно–русе, очі карі.

У зниклого на кисті лівої руки татуювання у вигляді маркування групи крові(IV) та на правій нозі слід від опіку.

Був одягнутий у військову форму типу «Британка».

Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номерами у Заліщиках (03554) 2-12-45, 2-11-36, 2-11-45, 2-27-81, (096)-269-50-55 або на лінію «102», повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.