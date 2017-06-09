На Тернопільщині знову зник чоловік. ФОТО

09/06/2017 Розмір тексту:

Борщівські поліцейські просять допомоги у пошуку 46-річного Гуцуляка Віктора Йосиповича жителя с. Турильче, Борщівського району.

Про зникнення чоловіка повідомила його матір, зазначають у поліції.



Розшукуваний на заріст 170 см, худорлявий, був одягнений в куртку чорну куртку, сіру футболку, сині джинсові шорти, білі кросівки.

Інформацію про можливе місце перебування Гуцуляка Віктора Йосиповича поліцейські просять повідомляти за номерами: (03541) 2-12-45 або (03541) 2-18-48, або 102 у будь-який підрозділ поліції.