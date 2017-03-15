На Тернопільщині знову зміниться погода

15/03/2017 Розмір тексту:

Жителів краю попереджають про різкі перепади погодних умов. На зміну весняному сонечку знову прийдуть дощі, а місцями в регіоні можливий мокрий сніг. Проте похолодання триватиме недовго, весняне тепло повернеться вже цими вихідними.

Упродовж березня погода буде досить мінливою, – констатують метеорологи. Періодично можливі дощі з мокрим снігом. Проте зберігатиметься тенденція до підвищення температурних показників. За прогнозами Укргідрометеоцентру, суттєве потепління прийде у третій декаді березня.

«Загалом передбачається хмарна погода з проясненнями. Починаючи з шістнадцятого березня, можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура повітря: вночі від нуля до чотирьох градусів тепла, вдень: чотири вісім градусів тепла. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви вітру. Також можливі такі атмосферні явище, як підвищення рівня вологості та атмосферного тиску».

За словами метеорологів, цьогорічні температурні показники у березні дещо вищі від минулорічних, проте відповідають нормі.