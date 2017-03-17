На Тернопільщині знов знайшли “привіт” від Садового

17/03/2017 Розмір тексту:

До Монастириського відділення поліції надійшло повідомлення від міської ради про те, що на місцевому сміттєзвалищі виявлено відходи, найімовірніше, львівського походження.

Поліцейські дійсно виявили невелику кількість сміття серед якого були товарні чеки з крамниць Львова . Припускають, що відходи були привезені вантажівкою марки «ГАЗ» чи «КамАЗ» в період з вечора 10 березня до ранку 13 березня, адже в інші дні на території сміттєзвалища перебував охоронець.

Даний факт внесено до журналу єдиного обліку. Проводиться перевірка, повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області.