На Тернопільщині знов знайшли “привіт” від Садового

13/04/2017 Розмір тексту:

Несанкціоноване сміття виявили на Монастирищині. На сміттєзвалищі поблизу райцентру знайдено відходи львівського походження.

Про протиправне поліцейським повідомив один з працівників сміттєзвалища. Виїхавши на місце події, правоохоронці дійсно виявили серед чужого сміття, товарні чеки з крамниць Львова. Наймовірніше, що відходи були привезені в період з вечора 10 квітня до ранку 12 квітня, адже в інші дні на території звалища перебував охоронець.

Даний факт внесений до журналу єдиного обліку. Проводиться перевірка, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.