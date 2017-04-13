На Тернопільщині знов знайшли “привіт” від Садового
13/04/2017 2
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Несанкціоноване сміття виявили на Монастирищині. На сміттєзвалищі поблизу райцентру знайдено відходи львівського походження.
Про протиправне поліцейським повідомив один з працівників сміттєзвалища. Виїхавши на місце події, правоохоронці дійсно виявили серед чужого сміття, товарні чеки з крамниць Львова. Наймовірніше, що відходи були привезені в період з вечора 10 квітня до ранку 12 квітня, адже в інші дні на території звалища перебував охоронець.
Даний факт внесений до журналу єдиного обліку. Проводиться перевірка, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
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Коментарі (2)
Володимир13/04/2017
Маленькі райцентри з їх маленькими сміттєзвалищами- не порятунок.
Суджу по своєму містечку- від 1975 десь до 1995 один з ярів, який використовувася, як сміттєзвалище, заповнили наполовину(а це початок третини джерел, які стікають в містечко). За наступних 10 років яр щез. За останні 10 років на місці яру росте гора.
Один такий вкид зі Львова- це тижнева “продукція” містечка!
Це не вихід, тим більше що проблема сміття виникла не місяць чи два тому.
Тепер будуть півроку шукати площадку, ще рік рахувати, обгрунтовувати, ще два- будувати! За цей час Львів завалить сміттям всю Галичину!
Хіба в Тернополі та Івано-Франківську не та ж проблема?
Тільки ще не підняли ажіотажу!
Оксана13/04/2017
Шановні дописувачі! Давайте задумаємося… Чому ми так агресивно ставимося до спроби вирішення проблеми в сусідній з нами Львівській області? Це наш найближчий сусід, а його проблеми це і наші проблеми. У нас такий же полігон і чесно кажучи така ж проблема. Згадайте мільйонна сміттєсортувальна лінія, яка вже стала металобрухтом не попрацювавши жодного дня. Чому би нам не західним областям не об”єднатися і десь на межі не збудувати сміттєпереробний завод? Держава відмежувалася від цієї проблеми, хотя це стосується не лише Львівської, а усіх областей України в т.ч. і столичного Києва.