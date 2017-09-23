На Тернопільщині знов зареєстрували спалах небезпечної інфекції серед дітей. ВІДЕО

23/09/2017 Розмір тексту:

21 вересня у смт. Великі Бірки зареєстрований спалах гастроентероколіту серед вихованців дитячого дошкільного виховного закладу.

Як повідомили в обласному лабораторному центрі, станом на 22 вересня зареєстровано 10 випадків. Перебіг захворювання переважно легкого (7 випадків) та середнього (3 випадки) ступеня важкості. Госпіталізовано трьох дітей.

Фахівці обласного лабораторного центру розпочали епідрозслідування. Здійснюється комплекс протиепідемічних заходів.

Деталі – в сюжеті ІНТБ.