На Тернопільщині знов розшукують терориста. ФОТО

15/09/2017 0
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Працівники Управління Служби безпеки України в Тернопільській області розшукують Цихиселі Левана Ростомовича 1981 року народження уродженця Грузії, громадянина України, жителя міста Антрацит.

Чоловіка підозрюють у вчинені злочину передбаченого статтею 258-3 ККУ, повідомляють у поліції.

Усіх, хто бачив підозрюваного або володіє інформацією про його можливе місце перебування, правоохоронці  просять телефонувати за номерами (0352) 52-45-42; 067 352 08 00, або по телефону 102 будь-якого відділення поліції.

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