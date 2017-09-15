На Тернопільщині знов розшукують терориста. ФОТО

15/09/2017 Розмір тексту:

Працівники Управління Служби безпеки України в Тернопільській області розшукують Цихиселі Левана Ростомовича 1981 року народження уродженця Грузії, громадянина України, жителя міста Антрацит.

Чоловіка підозрюють у вчинені злочину передбаченого статтею 258-3 ККУ, повідомляють у поліції.



Усіх, хто бачив підозрюваного або володіє інформацією про його можливе місце перебування, правоохоронці просять телефонувати за номерами (0352) 52-45-42; 067 352 08 00, або по телефону 102 будь-якого відділення поліції.