На Тернопільщині знов подорожчають продукти?

30/09/2017 Розмір тексту:

Українські аналітики прогнозують здорожчання основних продуктів на 20 – 30%. За словами експертів, зростання ціни можливе вже цієї осені.

Проте у департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації запевняють: об’єктивних причин для зростання цін немає. Тернопільщина зібрала гарний врожай і має великі запаси.

Цього року місцеві аграрії зібрали на 80 тисяч тонн зерна більше, ніж минулоріч, середня урожайність з гектара – на п’ять центнерів вища. В результаті Тернопільщина намолотила 1 мільйон 800 тон зерна, і цим показником зайняла друге місце в державі. Зерно експортуватимуть у різні країни світу. Проте ціна хліб й інших виробів у нашому краї залишається вищою, ніж в інших регіонах.

«Зерно Тернопільщини реалізовується трейдерам, а також продається на внутрішньому ринку. А щодо цін на продукти, то є певні чинники, які впливають – це стабільність валютного курсу. Основу хлібобулочних виробів складає борошно, проте значними є витрати на виробництво і доставку. Зараз в нас дещо вирівнялася цінова ситуація на зерно. Причин для росту цін на хліб, хлібобулочні вироби, крупи – не бачимо. Є достатня кількість виробленої продукції. Але також багато залежить і від ринкових факторів – попиту і пропозиції, а також від валютного курсу. Також енергетичні ресурси мають значення. Тому можливо і незначне подорожчання буде», – каже заступник директора департаменту агропромислового розвитку ОДА Василь Кічак.

Жителям краю радять не створювати ажіотажу на ту чи іншу продукцію, оскільки в області є чималі записи зерна, круп, цукру та овочів.

Софія Романська