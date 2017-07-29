На Тернопільщині знов подорожчає хліб?

28/07/2017 Розмір тексту:

Хліб далі дорожчатиме, – прогнозують аграрії. Основна причина – збільшення тарифів на електроенергію. Також цінова ситуація залежить від цьогорічного урожаю на зернові.

На Тернопільщині ціна хліба дещо вища, ніж в інших регіонах. Місцеві виробники хліба запевняють, що їхня продукція кращої якості. Наразі середня ціна хліба на Тернопільщині – 10 гривень за буханку. Місцеві підприємці припускають, що ближче до зими хліб може частково подорожчати. Серед основних факторів, які зумовлюють ціни – вартість енергоносіїв.

«З весни маємо нові тарифи на електроенергію. Це вплинуло на собівартість виробництва. Тому ціни хліба були переглянуті. Поки що ціна не збільшується. Але восени можливе дорожчання хліба. Багато залежить також і від того, який зберемо урожай зернових», – каже підприємець Микола Карпук.

Нагадаємо, ціна на хліб наразі не контролюється державними інституаціями, а залежить лише від конкуренції та інших ринкових факторів. За рішенням Верховної Ради України, ціни на продукти відпустили у «вільне плавання».

Софія Романська