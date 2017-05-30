На Тернопільщині знов пересохнуть річки і ставки?

30/05/2017 Розмір тексту:

Рівень води в Тернопільській області цього року може знизитися на 20%.

Про це інформує Depo.Хмельницький з посиланням на прес-службу ДП “Державний інформаційний геологічний фонд України”.

Літньо-осінній мінімальний рівень буде також нижчим за норму до 20% багаторічної амплітуди.

За аналізом метеоумов попередніх років, проведеним державним науково-виробничим підприємством, у Тернопільській області в 2017 році слід очікувати активізацію карстових процесів, бічної ерозії та зсувів.

Зважаючи на це, органам місцевого самоврядування рекомендують провести суцільну інвентаризацію існуючих артсвердловин, обстежити їх та здійснити ремонт для подальшого використання для потреб централізованого водопостачання, особливо сільських населених пунктів.

Варто зазначити, що через зниження рівня води в області зафіксовано системне обміління криниць та висихання кількох десятків річок.