На Тернопільщині знов горять гектари трави. ФОТО

19/04/2017 Розмір тексту:

У Тернопільській області продовжуються пожежі у екосистемах.

Так, о 16:00 виникла пожежа сухої трави на відкритій території у селі Іванків Борщівського району. Вогнем знищено суху траву окремими осередками на площі близько 4 га. Загорання ліквідоване черговим караулом місцевої пожежної команди села Скала-Подільська та 8-ї ДПРЧ Управління.

О 16:05 виникла пожежа сухої трави на відкритій території торфополя у селі Мала Іловиця Шумського району. Вогнем знищено суху траву, очерет окремими осередками на площі близько 5 га. Загорання ліквідоване черговим резервним караулом 16-ї ДПРЧ Управління. Недопущено займання торфу.

О 18:25 виникла пожежа сухої трави на відкритій території у селі Новосілка Заліщицького району. Вогнем знищено суху траву та самосіви сосни на площі близько 0,5 га. Загорання ліквідоване черговим караулом місцевої пожежної команди села Синьків. Врятовано лісосмугу площею 1, 5 га.

О 20:50 виникла пожежа окремостоячого сухого дерева у місті Кременець. Вогнем знищено сухе дерево. Ймовірна причина загорання – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Пожежу ліквідовано черговим караулом 5-ї ДПРЧ Управління.

О 21:50 виникла пожежа сухої трави на відкритій території поблизу міста Монастириськ. Вогнем знищено суху траву на площі 0,1 га. та пошкоджено стовбури трьох дерев. Загорання ліквідоване черговим караулом 19-ї ДПРЧ Управління. Врятовано лісопосадку, площею 0,1 га.