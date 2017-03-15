На Тернопільщині знов дорожчає гречка

15/03/2017 Розмір тексту:

Улюблений продукт багатьох українців знову дорожчає. Незважаючи на запаси, ціна гречки продовжує зростати. Експерти кажуть: вагомих причин для цього немає. Скоріше за все, підвищення ціни пов’язане із спекулятивними технологіями.

Пенсіонерка Марія Павлівна розповідає: гречка – улюблена їжа у її родині. Жінка готує з неї безліч страв. Відмовлятися від улюбленого продукту через підвищення ціни не планує.

«Ще зовсім недавно гречка вартувала п’ятнадцять гривень за кілограм, зараз в середньому тридцять. Збільшення ціни мене, звичайно, не тішить. Але це не причина, щоб замінювати гречку картоплею. Ця каша для мене – джерело вітамінів й енергії. Готую її по-різному. Маю десь до двадцяти рецептів».

Гречка належить до продуктів, ціни яких відпустили у «вільне плавання». Тобто вартість цього продукту зумовлюють ринкові тенденції. За словами фахівців, дорожчання пов’язане з постійним ажіотажем навколо цього продукту. Жителям краю запасів гречки робити не радять. Фахівці запевняють: подорожчати цей продукт може на 4 – 5%. Все залежить від попиту і пропозиції на ринках.