На Тернопільщині зніматимуть фільм про війну з Росією

04/02/2017 Розмір тексту:

Наприкінці минулого року в Тернополі відбувся перший фестиваль «Кінохвиля», на якому побував талановитий актор і режисер Костянтин Лінартович. Тоді зізнався, що приїхав на розвідку. Нині він готується до зйомок фільму «Повернення». Ця кінокартина про долю людини у воєнних обставинах, що в них потрапила нині Україна через російську агресію. Це повернення героя додому, до Бога, в родину.

Режисер хоче звернути увагу на внутрішню перебудову українця — захисника рідної землі. На тернопільському кінофестивалі Костянтин Лінартович зустрівся з бійцями батальйону «Дніпро-1» з позивними «Сєдой Тіхій Док» (медик) і «Сєдой». Псевдо «Сєдой» узяв собі Роман Зіненко. Він написав «Илловайский дневник» — про страшні події на фронті у серпні та вересні 2014 року, як виходили з оточення через «зелений коридор смерті». До слова, міська влада готова взяти на себе витрати за переклад і друк цієї книжки українською мовою саме в Тернополі. Певна річ, що зустріч двох дніпровців і Костянтина Лінартовича також відлуниться й у новому фільмі.

Наприкінці минулого року в Тернополі відбувся перший фестиваль «Кінохвиля», на якому побував талановитий актор і режисер Костянтин Лінартович. Тоді зізнався, що приїхав на розвідку. Нині він готується до зйомок фільму «Повернення». Ця кінокартина про долю людини у воєнних обставинах, що в них потрапила нині Україна через російську агресію. Це повернення героя додому, до Бога, в родину.

Режисер хоче звернути увагу на внутрішню перебудову українця — захисника рідної землі. На тернопільському кінофестивалі Костянтин Лінартович зустрівся з бійцями батальйону «Дніпро-1» з позивними «Сєдой Тіхій Док» (медик) і «Сєдой». Псевдо «Сєдой» узяв собі Роман Зіненко. Він написав «Илловайский дневник» — про страшні події на фронті у серпні та вересні 2014 року, як виходили з оточення через «зелений коридор смерті». До слова, міська влада готова взяти на себе витрати за переклад і друк цієї книжки українською мовою саме в Тернополі. Певна річ, що зустріч двох дніпровців і Костянтина Лінартовича також відлуниться й у новому фільмі.

Микола Шот, Урядовий кур’єр