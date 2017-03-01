На Тернопільщині знайшли заняття для безробітних

01/03/2017 Розмір тексту:

Відтепер громадські роботи фінансуватимуть об’єднані територіальні громади. Передбачені набагато більші суми грошей, ніж раніше. Відтак у незайнятого населення Тернопільщини з’явилася можливість заробити.

Раніше громадські роботи фінансували сільські ради. Вони виділяли мінімальні суми, відтак охочих попрацювати було небагато. Наразі ситуація змінилася. Об’єднані територіальні громади спрямовують на громадські роботи понад півтори мільйона гривень.

«Будемо співпрацювати з об’єднаними територіальними громадами у працевлаштуванні безробітних нашої області. Під час весняного періоду планується чимало громадських робіт, до яких залучатимуться безробітні. Тож сподіваємося, що невдовзі незайнятого населення в області поменшає. І крім цього, зараз спостерігається позитивна тенденція щодо зростання кількості вакансій. Ми співпрацюватимемо з об’єднаними територіальними громадами також і щодо виявлення потреб на місцевих ринках праці», – каже директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

За словами фахівців служби зайнятості, упродовж цього року працевлаштувати вдалося до чотирьох тисяч осіб, тринадцять тисяч жителів краю наразі в пошуку роботи.