На Тернопільщині знайшли заміну російському газу: верба, тополя, очерет…

07/04/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині вирішили боротися за енергетичну незалежність. У краї вирощуватимуть енергетичні культури, серед яких найбільш поширені – різні види верби і тополі; трави: сорго, цукровий очерет, міскантус, просо лозове. Ці рослини можуть використовуватися як паливо.

У Тернопільській області планують до 2020-го року на двадцять відсотків зменшити споживання енергії, а також перейти на альтернативні види палива.

«В області є затверджена програма енергоефективності, але, на жаль, минулого року на цю програму не було виділено взагалі нічого. Цього року аналогічна ситуація. Хоча є вже певні кроки по енергоефективності, це будівництво котелень на альтернативних джерелах енергії, але для енергоефективних заходів необхідна чимала сума грошей. Є надія, що питання буде вирішене по коштах цього року. Відповідне питання буде розглядатися на сесії», – відзначає заступник голови обласної ради Любомир Крупа.

Питання енергетичної залежності актуальне для України вже більше двадцяти років. Наразі в усіх регіонах держави не лише зменшують споживання природного газу, а й намагаються замінити його іншими джерелами енергії. «Є національний план дій щодо енергоефективності. В Україні передбачено на цей план 16 мільйонів євро. Завдання – 11% енергії виробляти з відновлювальних джерел, у розвинених країнах цифра становить 40%», – каже директор департаменту відновлювальних джерел енергії Держенергоефективності Юрій Шакаренко.

Також в регіоні до 2020-го року планують на 20% зменшити обсяг викидів чадного газу.

Софія Романська