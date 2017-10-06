На Тернопільщині знайшли цілий арсенал з артилерійськими снарядами

06/10/2017 0
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3 жовтня під час обстеження території між селами Мшанець та Кобзарівка Зборівського району піротехніки виявили 112 артилерійських снарядів калібром 76 мм часів Другої світової війни.

Про це повідомляють в Управлінні ДСНС у Тернопільській області.

Загалом з початку року в області зареєстровано 168 випадків виявлення вибухонебезпечних предметів. При цьому фахівцями-піротехніками піднято на поверхню 1136 боєприпасів часів минулих воєн.

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