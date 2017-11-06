На Тернопільщині знайшли труп чоловіка. ФОТО

06/11/2017 Розмір тексту:

5 листопада о 00:55 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у селі Посухів Бережанського району.

На виклик направили черговий караул 7- ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4 чоловік. По прибуттю встановили, що горить житловий будинок. Орієнтовна площа загорання – 70 м. кв.

Завдяки професійним діям бійців ДСНС уже о 01:33 вогонь зупинили, а о 02:36 – повністю ліквідували.

Вогнем знищено приватний одноповерховий житловий будинок загальною площею 70 м.кв, матеріальні цінності та речі домашнього вжитку.

На місці події виявлено тіло власника будинку. Причина виникнення пожежі встановлюється, повідомляють в Управлінні ДСНС.