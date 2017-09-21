На Тернопільщині знайшли труп чоловіка

21/09/2017 Розмір тексту:

20 вересня о 10:55 до оперативно-диспетчерської служби У ДСНС України у Тернопільській області від чергового Борщівського відділення Національної поліції надійшло повідомлення про те, що у задимленій кімнаті одного з будинків у селі Вербівка Борщівського району виявлено тіло власника помешкання.

На місце події оперативно направили провідного інспектора Борщівського районного відділу. Було встановлено, що пожежа у даному приміщенні виникла 20 вересня близько 05:00. Площа загорання становила 3 м.кв. Вогнем пошкоджено пластикове вікно та речі домашнього вжитку, знищено ліжко, одне дерев’яне вікно, холодильник.

Ймовірна причина пожежі — необереженість під час паління. За результатами судово-медичної експертизи причиною смерті громадянина стало отруєння чадним газом.

На місце події пожежно-рятувальні підрозділи не залучалися, повідомляють в управлінні ДСНС.